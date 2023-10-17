Трогательные слова Президента Ильхама Алиева о шехидах

17 октября в "День города Физули" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Одним из трогательных моментов встречи стали слова, сказанные Президентом Ильхамом Алиевым о шехидах, отдавших свои жизни ради Победы.

"Сегодня, отмечая этот праздничный день, все мы, естественно, еще раз выражаем глубокое почтение к памяти наших дорогих шехидов. Два дня назад, обращаясь к народу на главной, центральной площади Ханкенди, я сказал, что мы в долгу перед ними за этот день. Это - правда. Каким бы сильным ни было государство, как бы оно ни было вооружено, насколько правильно ни были бы спланированы военные операции, Победу завоевывают солдаты, офицеры. Они идут, они грудью идут на смерть и поднимают Флаг именно они. Их героизм никогда не должен быть стерт и не сотрется из нашей памяти. Сегодня их души радуются тому, что мы здесь, что вы здесь. И как бы ни было горько, для их родных и близких есть одно утешение: то, что они пожертвовав своими жизнями, одержали Победу. Во время Первой Карабахской войны погибло около 15 тыс. человек. Но мы также потеряли наши земли. Конечно, каждый погибший человек незаменим. Но во время Второй Карабахской войны операции были спланированы так, чтобы потери были минимизированы, и мы добились этого.

Еще раз хочу сказать, что мы всегда должны быть обязаны им. Молодое поколение всегда должно воспитываться в этом духе. Их героизм незабываем, Победа, завоеванная на столь сложном географическом пространстве, беспрецедентна. Враг взял все высоты. В каком бы направлении отсюда ни идти, можно увидеть, что на каждом холме были их посты, боевые пункты, несколько линий обороны, колючие проволоки и мины. Прорвать это, идти вперед под огнем требовало огромной смелости. Такого, возможно, не было в мировой военной истории. А если и было, то пусть нам скажут где. Не было. Это показал азербайджанский народ. В период оккупации мы воспитали молодое поколение, готовое идти на смерть за Родину и родные земли. И оно шло на смерть", - сказал Президент Ильхам Алиев.