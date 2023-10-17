https://news.day.az/officialchronicle/1607352.html Руслан Аушев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Руслан Аушев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Первый Президент Республики Ингушетия Российской Федерации, Герой Советского Союза Руслан Аушев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре