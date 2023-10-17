Руслан Аушев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Первый Президент Республики Ингушетия Российской Федерации, Герой Советского Союза Руслан Аушев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

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