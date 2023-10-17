https://news.day.az/officialchronicle/1607369.html Президент Ильхам Алиев назначил Эльмиру Ахундову членом Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев назначил Эльмиру Ахундову членом Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма - Распоряжение
Расширен состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Ахундова Эльмира Гусейн гызы избрана членом Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма.
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