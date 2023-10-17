Увеличено число членов Совета по аграрным субсидиям Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в "Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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