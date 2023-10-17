В Азербайджане купля-продажа ювелирных изделий стоимостью более 15 тысяч манатов будет в безналичной форме

Покупка и продажа изделий из драгоценных камней на общую сумму более 15 тысяч манатов в Азербайджане будет осуществляться в безналичном порядке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, оплата при купле-продаже драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов, и культурных ценностей на общую сумму более 15 000 манатов будет осуществляться только в безналичном порядке в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах".