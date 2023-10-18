https://news.day.az/officialchronicle/1607404.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az, публикация сопровождается хештегом #18Oktyabr.
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