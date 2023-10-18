Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az, публикация сопровождается хештегом #18Oktyabr.