Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий группе студентов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2023-2024 учебном году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, президентские стипендии присуждены студентам, показавшим наивысшие результаты на вступительных экзаменах по группам специальностей и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2023-2024 учебном году.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.