https://news.day.az/officialchronicle/1607565.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий группе студентов
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий группе студентов
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2023-2024 учебном году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, президентские стипендии присуждены студентам, показавшим наивысшие результаты на вступительных экзаменах по группам специальностей и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2023-2024 учебном году.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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