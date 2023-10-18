https://news.day.az/officialchronicle/1607620.html Генсек ГУАМ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генсек ГУАМ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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