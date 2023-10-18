Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (парламент Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Имею честь направить Вам и братскому народу Азербайджанской Республики сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восстановления независимости Вашей страны.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов в общественно-политической, экономической и социальной сферах.

Хотелось бы отметить высокий уровень взаимовыгодного туркмено-азербайджанского сотрудничества, сложившегося по различным направлениям. Твердо убежден, что наши отношения будут и впредь развиваться и укрепляться во благо народов двух стран.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и дальнейшего процветания".