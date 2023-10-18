Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Служитель Двух Благородных Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаем Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня восстановления независимости Вашей страны.

Желаем Вам здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики - постоянного развития и благополучия.

Выражаем Вашему превосходительству наши наилучшие пожелания и почтение".