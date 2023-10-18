Король Бахрейна поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От своего имени и от имени народа Королевства Бахрейн рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - постоянного прогресса и процветания.

Выражаю Вашему превосходительству высочайшее почтение".