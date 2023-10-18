https://news.day.az/officialchronicle/1607635.html Король Бахрейна поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Бахрейна поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Королевства Бахрейн рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.
Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - постоянного прогресса и процветания.
Выражаю Вашему превосходительству высочайшее почтение".
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