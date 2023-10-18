https://news.day.az/officialchronicle/1607637.html Наследный принц Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Наследный принц Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Искренне поздравляю Ваше превосходительство по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.
Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики - дальнейшего развития и процветания".
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