Сергей Лебедев поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.