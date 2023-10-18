https://news.day.az/officialchronicle/1607655.html Сергей Лебедев поздравил Президента Ильхама Алиева
Сергей Лебедев поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре