Милорад Додик направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Сербской Республики Босния и Герцеговина Милорад Додик направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Господин Президент!

От имени народа Сербской Республики Босния и Герцеговина и от себя лично имею честь передать Вам свои искренние приветствия и добрые пожелания по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Развиваясь под Вашим руководством, Азербайджанская Республика превратилась в регионального лидера и экономическую силу. Я с гордостью говорю, что между Сербской Республикой Босния и Герцеговина и Азербайджанской Республикой существуют дружественные отношения и безупречное экономическое сотрудничество, основанные на взаимопонимании и уважении. В период больших геополитических перемен и вызовов как на политической, так и на экономической арене чрезвычайно важно с пониманием и уважением относиться к внутренним делам, а также внешней политике каждой страны. Я абсолютно убежден, что наше двустороннее сотрудничество будет расширяться и углубляться во многих сферах. Искренне верю, что наши связи и в предстоящие годы будут развиваться на взаимовыгодной для наших стран основе. Я твердо намерен сохранять нашу дружбу и поддержку, и дальше развивать ее на основе взаимного уважения.

Уважаемый Президент, выражаю Вам глубокое почтение, желаю здоровья и процветания, а дружественному народу Азербайджана - прогресса и благополучия".