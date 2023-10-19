Президент Ильхам Алиев направил обращение к участницам VI Съезда азербайджанских женщин

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение к участницам VI Съезда азербайджанских женщин.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые делегаты съезда!

Дорогие женщины!

Приветствую вас по случаю открытия VI Съезда азербайджанских женщин, желаю всем вам здоровья, счастья и успехов в дальнейшей деятельности.

Посвящение съезда 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева имеет глубокий смысл. Общенациональный лидер всегда уделял особое внимание активному участию наших женщин в общественно-политических процессах и их широкому представлению в государственных структурах. Состоявшийся 25 лет назад по инициативе великого лидера первый съезд азербайджанских женщин заложил начало качественно нового этапа женского движения в нашей стране. Наши женщины, чьи позиции в обществе за минувший период еще больше укрепились, внесли ценный вклад в дело укрепления социально-экономического и научно-культурного потенциала республики. Их заслуживающий одобрения общественный авторитет является результатом последовательной реализации государственной женской политики, фундаментальные принципы которой были определены Гейдаром Алиевым.

В период, когда глобализация, приобретая размах, подвергает постоянным изменениям национальную самобытность, неоценимы заслуги азербайджанских женщин в сохранении наших культурных и духовных ценностей. С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что они, также успешно продолжая традиции предшественниц-просветителей, своей возрастающей инициативностью и содержательной социально-культурной деятельностью придают новые силы нашей общественной жизни, вписывают яркие страницы в летопись нашей независимости. В каждом нашем достижении есть огромный вклад женщин. Наглядным примером любви наших самоотверженных матерей к Родине является молодое поколение с национальными убеждениями, которое своей незабываемой доблестью на поле боя во имя восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства продемонстрировало боевой дух нашего народа.

Азербайджан переживает очень славный период своей истории, богатый судьбоносными событиями. В настоящее время реализуются различные широкомасштабные проекты в связи с Великим возвращением на наши освобожденные от оккупации территории. Наши женщины, не жалеющие своих сил на благо Родины, являются активными участницами этих гигантских созидательных работ.

Уверен, что ваш съезд своими обстоятельными обсуждениями актуальных вопросов и ценными рекомендациями сыграет роль полезной платформы, направит женское движение нашей страны на достойное решение задач, вытекающих из национальных приоритетов", - говорится в обращении.