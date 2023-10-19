Президент Ильхам Алиев: Общенациональный лидер Гейдар Алиев не представлял суверенного Азербайджана без Карабаха и его короны - города Шуша

Общенациональный лидер Гейдар Алиев не представлял суверенного Азербайджана без Карабаха и его короны - города Шуша.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, направленном к участникам III Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh.

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