Генсек ТЮРКСОЙ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.