Президент Ильхам Алиев принял представителя Госдепартамента США

Президент Ильхам Алиев: Реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре строительные и восстановительные работы и работы по реинтеграции становятся примером плодотворного сотрудничества между государственным и частным секторами

19 октября 12:11 (UTC+04), Официальная хроника 10 245