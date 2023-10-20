https://news.day.az/officialchronicle/1608100.html Президент Ильхам Алиев принял представителя Госдепартамента США
Президент Ильхам Алиев принял представителя Госдепартамента США
20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джошуа Хака.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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