Президент Ильхам Алиев: Есть страны, которые все еще продолжают колониализм, одной и первой из этих стран является Франция

Несмотря на то, что с Бандунгской конференции прошло около 70 лет, есть страны, которые все еще продолжают колониализм. Одной и первой из этих стран является Франция.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении направленном Президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым к участникам международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений. Несмотря на то, что с Бандунгской конференции прошло около 70 лет, есть страны, которые все еще продолжают колониализм. Одной и первой из этих стран является Франция.

В целом, большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершенно именно Францией. Оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве, Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества. Французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность.

В течение 30 лет в ХХ веке Францией были проведены около 200 ядерных испытаний во Французской Полинезии, а в течение 6 лет - 17 ядерных испытаний в Алжире. Народы Полинезии и Алжира и сегодня ощущают тяжелые последствия этих ядерных испытаний. В соответствии с призывами многих организаций необходимо оценить ущерб, нанесенный ядерными испытаниями, и Франция должна выплатить соответствующие компенсации", - говорится в обращении главы государства.