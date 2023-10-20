Президент Ильхам Алиев: Франция также является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире, после нее идет Армения

Франция также является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире. Только на территории Алжира было заложено более 5 миллионов мин. В результате Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от взрывов мин. В этом списке после Франции идет ее близкий союзник - Армения.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым к участникам международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"В результате мин, заложенных Арменией на оккупированных ею азербайджанских территориях, только за последние три года около 340 азербайджанцев стали жертвами мин. Среди них есть и гражданские лица. Одной из причин, тесно связывающих эти две страны друг с другом, является их опыт занятия минным террором.

В Музее человека в Париже хранятся и демонстрируются 18 тысяч черепов бойцов, убитых в колониальных войнах в XIX веке. Среди них есть и черепа алжирских бойцов. Франция все еще не полностью выполняет требования Алжира вернуть эти черепа. В XXI веке у очень немногих государств можно встретить такое мышление", - говорится в обращении главы государства.