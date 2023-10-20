Президент Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершено именно Францией

Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершено именно Францией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

В обращении отмечено, что оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность.