Президент Ильхам Алиев: Сегодня продолжаются новые позорные методы колониализма Франции

Сегодня продолжаются новые позорные методы колониализма Франции.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым к участникам международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"В Музее человека в Париже хранятся и демонстрируются 18 тысяч черепов бойцов, убитых в колониальных войнах в XIX веке. Среди них есть и черепа алжирских бойцов. Франция все еще не полностью выполняет требования Алжира вернуть эти черепа. В XXI веке у очень немногих государств можно встретить такое мышление.

С веками это мышление не изменилось, поэтому и сегодня продолжаются новые позорные методы колониализма Франции. Собравшиеся на этой конференции народы заморских территорий многие годы ведут борьбу за независимость. Франция, которая не может отказаться от истории колониализма, не уважает права и мечты народов о свободе, проживающих в заморских общинах и территориях за пределами Европы, на Тихом и Атлантическом океанах, всячески препятствует реализации их устремлений.

Социальное положение во Французской Гвиане постепенно ухудшается, примерно половина населения находится на пороге нищеты, уровень безработицы с каждым годом растет. Здесь расхищаются природные ресурсы и 90 процентов земель находится в собственности Французского государства.

Мартиника и Гваделупа находятся лицом к лицу с двумя большими катастрофами. Местное население подвергается ассимиляции путем тайного и незаконного заселения. Использование в свое время хлородеконных пестицидов привело к отравлению природных экосистем и населения, местные жители и сегодня испытывают последствия этого, страдая от онкологических заболеваний.

Франция отказывается признать суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта. Движение Неприсоединения в своих документах постоянно подтверждает неоспоримый суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта.

Без участия половины населения Новой Каледонии проводится референдум и, таким образом, у народа Новой Каледонии отнимается право на независимость.

Франция, не принимающая концепцию этнических меньшинств, запрещает корсиканский язык. ООН расценил это как дискриминацию и нарушение международного права. Проводя лицемерную политику двойных стандартов, Франция в то же время пытается представить себя как защитника национальных меньшинств в нашем регионе.

Параллельно с неоколониалистскими тенденциями, мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма и исламофобии. Некоторые из представленных сегодня здесь лиц подвергаются давлению и дискриминации, расистским нападкам в различной форме. Французское правительство, которое должно вести борьбу с подобными беспокоящими и опасными тенденциями внутри страны, пытается поучать другие государства, вмешиваться во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что проводимая Францией политика беспощадного неоколониализма в Африке обречена на провал. Франция, которой должно быть стыдно за свою колониальную историю, богатую кровавыми преступлениями вместо того, чтобы извиниться за совершенные зверства, говорит о вымышленных этнических чистках в других странах. Эта страна злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах", - говорится в обращении главы государства.