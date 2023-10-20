https://news.day.az/officialchronicle/1608150.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений
Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым к участникам международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".
"Несмотря на то, что с Бандунгской конференции прошло около 70 лет, есть страны, которые все еще продолжают колониализм. Одной и первой из этих стран является Франция", - говорится в обращении главы государства.
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