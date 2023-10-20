Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой платной автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новой платной автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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