В Азербайджане увеличен предел численности работников Госагентства по возобновляемым источникам энергии

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указы "Об обеспечении деятельности министерства энергетики", "Об утверждении Положения о министерстве промышленности и энергетики, структуры министерства и предельной численности сотрудников аппарата" и "О мерах по совершенствованию деятельности министерства энергетики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, предел численности сотрудников министерства энергетики увеличен с 200 до 220, в том числе Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии - с 40 до 60.