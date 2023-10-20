https://news.day.az/officialchronicle/1608225.html В Азербайджане увеличен предел численности работников Госагентства по возобновляемым источникам энергии - УКАЗ
В Азербайджане увеличен предел численности работников Госагентства по возобновляемым источникам энергии - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указы "Об обеспечении деятельности министерства энергетики", "Об утверждении Положения о министерстве промышленности и энергетики, структуры министерства и предельной численности сотрудников аппарата" и "О мерах по совершенствованию деятельности министерства энергетики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Согласно указу, предел численности сотрудников министерства энергетики увеличен с 200 до 220, в том числе Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии - с 40 до 60.
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