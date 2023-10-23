Президент Ильхам Алиев: Успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывает удовлетворение

Успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывает удовлетворение.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по случаю национального праздника Венгрии.

"Межгосударственные связи высокого уровня и успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывают удовлетворение. Весьма отрадно, что наши отношения, которые являются хорошим примером крепкой дружбы и партнерства, основаны на взаимном доверии и поддержке, день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием", - говорится в поздравительном письме.