Президент Ильхам Алиев посетил воздвигнутый в центре Сумгайыта памятник великому лидеру Гейдару Алиеву

23 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре Сумгайыта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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