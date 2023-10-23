https://news.day.az/officialchronicle/1608758.html Президент Ильхам Алиев посетил воздвигнутый в центре Сумгайыта памятник великому лидеру Гейдару Алиеву
Президент Ильхам Алиев посетил воздвигнутый в центре Сумгайыта памятник великому лидеру Гейдару Алиеву
23 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре Сумгайыта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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