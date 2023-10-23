https://news.day.az/officialchronicle/1608759.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на реконструированном городском стадионе Сумгайыта
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на реконструированном городском стадионе Сумгайыта
23 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на реконструированном городском стадионе Сумгайыта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре