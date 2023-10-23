Зияфет Аскеров награжден орденом "Шараф"

За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Зияфет Аббас оглу Аскеров награжден орденом "Шараф".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 23 октября соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.