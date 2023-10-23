https://news.day.az/officialchronicle/1608825.html Зияфет Аскеров награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Зияфет Аскеров награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Зияфет Аббас оглу Аскеров награжден орденом "Шараф".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 23 октября соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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