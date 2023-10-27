Назначен посол Азербайджана в Греции

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Арифа Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Греческой Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Ариф Балоглан оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Греческой Республике.

Отметим, что другим распоряжением главы государства Ариф Мамедов освобожден от должности председателя правления Государственного морского и портового агентства.