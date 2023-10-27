https://news.day.az/officialchronicle/1610135.html Назначен посол Азербайджана в Греции - Распоряжение
Назначен посол Азербайджана в Греции - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Арифа Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Греческой Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Ариф Балоглан оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Греческой Республике.
Отметим, что другим распоряжением главы государства Ариф Мамедов освобожден от должности председателя правления Государственного морского и портового агентства.
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