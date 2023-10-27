Отозван посол Азербайджана в Словакии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Словацкой Республике Ровшана Нусрет оглу Садыгбейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Ровшан Нусрет оглу Садыгбейли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Словацкой Республике.