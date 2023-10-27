https://news.day.az/officialchronicle/1610137.html Отозван посол Азербайджана в Словакии - Распоряжение
Отозван посол Азербайджана в Словакии - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Словацкой Республике Ровшана Нусрет оглу Садыгбейли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Ровшан Нусрет оглу Садыгбейли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Словацкой Республике.
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