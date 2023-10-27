Вюсал Абдуллаев назначен послом Азербайджана в Словакии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вюсала Абдуллаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Словацкой Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Вюсал Гаджимахмуд оглу Абдуллаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Словацкой Республике.