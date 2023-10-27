https://news.day.az/officialchronicle/1610138.html Вюсал Абдуллаев назначен послом Азербайджана в Словакии - Распоряжение
Вюсал Абдуллаев назначен послом Азербайджана в Словакии - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вюсала Абдуллаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Словацкой Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Вюсал Гаджимахмуд оглу Абдуллаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Словацкой Республике.
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