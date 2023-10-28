https://news.day.az/officialchronicle/1610334.html Утверждены Правила репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджана, находящихся в трудных жизненных условиях за рубежом - Указ
Утверждены Правила репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджана, находящихся в трудных жизненных условиях за рубежом - Указ
Утверждены "Правила репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджанской Республики, находящихся в трудных жизненных условиях в зарубежных странах".
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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