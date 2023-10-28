Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-летия Турецкой Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.