https://news.day.az/officialchronicle/1610337.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-летия Турецкой Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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