Президент Ильхам Алиев: Турецкая Республика, обретшая независимость ценой жизни и крови своих шехидов, спустя сто лет является сильным во всех отношениях и могущественным государством

Турецкая Республика, обретшая независимость ценой жизни и крови своих шехидов, в очень сложной и противоречивой международной ситуации, спустя сто лет является сильным во всех отношениях и могущественным государством, занимающим важную позицию на глобальной политической карте, одной из самых авторитетных стран в мире

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-летия Турецкой Республики.

"Темпы развития за последние двадцать лет братской Турции, являющейся наследием Ататюрка, ее грандиозные достижения во всех сферах - от ведущей в мировом масштабе армии до высоких технологий и инноваций, завоеванное ею доверие на международной арене и ее высокий авторитет являются результатом Вашей непоколебимой воли, неустанной деятельности и решительно претворяемой Вами в жизнь мудрой политики. Однозначная поддержка Вашим народом стратегического курса развития, который Вы настойчиво проводите, его бесконечные вера и доверие к Вам являются важнейшими факторами, которые обеспечат будущие успехи и достижения Турции.

Мы, как братская страна, испытываем огромную гордость и радость, видя современную Турцию, которая день ото дня становится сильнее и занимает достойное место в ряду самых передовых государств. Изречение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", являясь выражением братства, единства и солидарности наших народов, отражает истинную суть наших двусторонних отношений. С гордостью хочу отметить, что, как доказательство этой философии, Азербайджан и Турция в настоящее время являются самыми близкими друг другу странами и союзниками в мировом масштабе", - говорится в письме главы государства.