Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю национального праздника Турции - Дня Республики

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своем аккаунте в соцсети "X" публикацией по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.

Day.Az представляет публикацию: