https://news.day.az/officialchronicle/1610413.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики Турции - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики Турции - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Турцию с 29 Октября - Днем Республики.
Как сообщает Day.Az, публикацией об этом Первый вице-президент поделилась на своей официальной странице в Instagram.
"Сердечно поздравляю народ Турции с праздником Республики", - говорится в публикации Мехрибан ханым Алиевой.
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