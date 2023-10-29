Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики Турции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Турцию с 29 Октября - Днем Республики.

Как сообщает Day.Az, публикацией об этом Первый вице-президент поделилась на своей официальной странице в Instagram.

"Сердечно поздравляю народ Турции с праздником Республики", - говорится в публикации Мехрибан ханым Алиевой.