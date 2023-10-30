https://news.day.az/officialchronicle/1610620.html Ариф Гусейнов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение
Ариф Гусейнов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение
Ариф Гусейнов награжден орденом "Шохрат".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Ариф Шахбаз оглу Гусейнов награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства.
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