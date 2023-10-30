Ариф Гусейнов награжден орденом "Шохрат"

Ариф Гусейнов награжден орденом "Шохрат".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Ариф Шахбаз оглу Гусейнов награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства.