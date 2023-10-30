Кямран Мусаев награжден "Почетным дипломом Президента"

Кямран Кязым оглу Мусаев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Кямран Мусаев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в области здравоохранения.