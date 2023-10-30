https://news.day.az/officialchronicle/1610623.html Кямран Мусаев награжден "Почетным дипломом Президента" - Распоряжение
Кямран Мусаев награжден "Почетным дипломом Президента" - Распоряжение
Кямран Кязым оглу Мусаев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Кямран Мусаев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в области здравоохранения.
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