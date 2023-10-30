На строительство новой дороги из Азербайджана в Иран и моста через реку Араз выделено 14 миллионов манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с продолжением работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 14,0 (четырнадцать) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.