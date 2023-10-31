"Всемирный день населенных пунктов" в 2023 году будет проведен в Баку.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.