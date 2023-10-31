https://news.day.az/officialchronicle/1611010.html "Всемирный день населенных пунктов" в 2023 году будет проведен в Баку - Указ
"Всемирный день населенных пунктов" в 2023 году будет проведен в Баку - Указ
"Всемирный день населенных пунктов" в 2023 году будет проведен в Баку.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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