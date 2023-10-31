https://news.day.az/officialchronicle/1611015.html В Азербайджане внесены изменения в закон "Об охоте"
В Азербайджане внесены изменения в закон "Об охоте"
В Азербайджане отменены обязательное членство охотников в Обществе охотников и ряд других требований в этой сфере.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменениях в закон "Об охоте", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.
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