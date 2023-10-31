Территория Алятской свободной экономической зоны расширяется почти на 24 гектара

Территория Алятской свободной экономической зоны расширяется на 23,74 гектара.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны подписал Президент Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.