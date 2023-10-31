https://news.day.az/officialchronicle/1611021.html Внесены изменения в предел штатной численности сотрудников прокуратуры в Азербайджане - Распоряжение
Внесены изменения в предел штатной численности сотрудников прокуратуры в Азербайджане - Распоряжение
Внесены изменения в предел штатной численности сотрудников прокуратуры в Азербайджане.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомить по ссылке.
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