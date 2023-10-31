Внесены изменения в предел штатной численности сотрудников прокуратуры в Азербайджане

Внесены изменения в предел штатной численности сотрудников прокуратуры в Азербайджане.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомить по ссылке.