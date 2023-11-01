Обращение Президента Ильхама Алиева распространено как официальный документ ООН

Обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", прошедшей 20 октября в Баку, распространено как официальный документ ООН.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.