https://news.day.az/officialchronicle/1611130.html Президент Ильхам Алиев принял командующего Сухопутными войсками ВС Пакистана
Президент Ильхам Алиев принял командующего Сухопутными войсками ВС Пакистана
1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асима Мунира.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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