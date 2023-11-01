https://news.day.az/officialchronicle/1611135.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжира
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжира
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну в связи с 1 ноября - Днем революции в Алжире.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре