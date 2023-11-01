Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжира

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну в связи с 1 ноября - Днем революции в Алжире.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.