Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ, пострадавший от 30-летней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа

Азербайджанский народ, пострадавший от 30-летней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну в связи с 1 ноября - Днем революции в Алжире.

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