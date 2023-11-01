https://news.day.az/officialchronicle/1611137.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ, пострадавший от 30-летней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ, пострадавший от 30-летней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа
Азербайджанский народ, пострадавший от 30-летней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну в связи с 1 ноября - Днем революции в Алжире.
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