В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве юстиции"

В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве юстиции".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.