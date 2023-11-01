https://news.day.az/officialchronicle/1611301.html В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве юстиции" - Указ
В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве юстиции" - Указ
В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве юстиции".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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