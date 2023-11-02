Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Казахстан

2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Республику Казахстан для участия в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, который пройдет под лозунгом "Тюркский век".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.