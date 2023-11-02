https://news.day.az/officialchronicle/1611549.html Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Казахстан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Казахстан - ФОТО
2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Республику Казахстан для участия в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, который пройдет под лозунгом "Тюркский век".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встречали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.
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